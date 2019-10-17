У Тимати родился сын, которого он назвал в честь трагически погибшего рэпера - ФОТО - ВИДЕО

Звезда российского рэпа Тимати и модель Анастасия Решетова сообщили в социальной сети Instagram о прибавлении в семье.

У рэпера и модели родился сын – для А.Решетовой это первый ребенок, Тимати же стал отцом во второй раз – напомним, что весной 2014 года дочь артисту родила модель Алена Шишкова.

Сын Тимати и Анастасии Решетовой появился на свет 16 октября в Москве – звездные родители представили снимки новорожденного в социальной сети Instagram.

В Instagram Тимати сообщил, что назвал сына Ратмиром – именно так звали близкого друга артиста, участника «Фабрики звезд» Ратмира Шишкова, который трагически погиб в марте 2007 года в результате автокатастрофы: автомобиль Ратмира вылетел на встречную полосу, столкнулся со встречной машиной и загорелся.

Вместе с Р.Шишковым, которому на момент аварии было 19 лет, в автомобиле заживо сгорели трое его друзей-музыкантов и подруга – памяти друга Тимати посвятил песню «Помнишь», в снятом на песню клипе показал свою историю дружбы с погибшим артистом.

Радостной новостью о рождении внука в Instagram поделилась также мама Тимати Симона Юнусова, количество подписчиков на страницу которой в социальной сети приближается к трем миллионам: «При непосредственном участии Тимати, made by Анастасия Решетова. Встречайте - Юнусов Ратмир Тимурович! Привет, малыш, добро пожаловать в семью, долгой и счастливой дороги тебе - принимаем поздравления».

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Ф.В, Г.Р.