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Умер актер Кирк Дуглас

Сегодня в 09:31 ~ 1 минута на чтение 76
Умер актер Кирк Дуглас

Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет. Об этом сообщил в среду в Instagram его сын Майкл Дуглас.

"Для мира он был легендой, актером из "золотого века" кинематографа, который дожил до преклонных лет, а также гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости и идеалам, в которые верил", - написал Майкл Дуглас. Он подчеркнул, что актер "оставляет наследие в кинематографе, которое сохранится в течение нескольких поколений". Как констатировал Майкл Дуглас, его отец был "известным филантропом, который работал на благо общества и ради мира на планете".

В число наиболее известных фильмов, в которых снимался Кирк Дуглас, входят "Туз в рукаве" (Ace in the Hole, 1951), "Злые и красивые" (The Bad and the Beautiful, 1952), "Жажда жизни" (Lust for Life, 1956), "Тропы славы" (Paths of Glory, 1957), а также "Спартак" (Spartacus, 1960). Актер исполнил роли более чем в 80 кинокартинах. В 1996 году он получил премию "Оскар" за выдающуюся карьеру.

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