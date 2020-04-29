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Умер известный индийский актер, покоривший Голливуд – ФОТО

Сегодня в 13:08 ~ 1 минута на чтение 554
Умер известный индийский актер, покоривший Голливуд – ФОТО

В возрасте 53 лет ушел из жизни индийский актер Ирфан Кхан, известный по ролям в голливудских и болливудских фильмах.

BBC News сообщает, что И.Кхан умер в больнице индийского города Мумбаи – причина смерти не уточняется, но известно, что в 2018 году артист сделал заявление о том, что у него диагностировали нейроэндокринную опухоль, после чего он проходил лечение в Лондоне.

Ирфан Кхан был не только звездой Болливуда, но добился большого успеха и в Голливуде, снявшись в таких картинах, как «Миллионер из трущоб», «Жизнь Пи», «Мир Юрского периода», «Новый Человек-паук», «Инферно» и другие.

Кадр из фильма «Жизнь Пи»

Кадр из фильма «Миллионер из трущоб»

Кадр из фильма «Мир Юрского периода»

Кадр из фильма «Новый Человек-паук»

Промокадр фильма «Инферно»

В.Ф, Г.Р.

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