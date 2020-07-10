В Азербайджане отец месяцами держал дочь на цепи

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Вечером 9 июля в полицию поступила информация о том, что житель села Зяхмятабад Билясуварского района Азербайджана Адыль Набиев приковал свою дочь цепью, избивает и пытает ее.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры АР, на место оперативно прибыли сотрудники прокуратуры и полиции, которые обнаружили в доме А.Набиева его дочь, прикованную цепью.

Установлено, что Адыль Набиев (1970 года рождения) со 2 апреля держал прикованной на цепи свою дочь А.Б. (1989 года рождения) за то, что она, разведясь в 2013 году, по его мнению, вела неподобающий образ жизни.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 145.2.5 («Незаконное лишение свободы, совершенное с применением насилия, угрожающего жизни и здоровью потерпевшего») УК АР, А.Набиев арестован, ведется следствие.

Тимур Рзаев