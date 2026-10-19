На учениях «Встреча соколов - 2026» выполнены сложные тактические маневры

Военнослужащие стран-участниц совместных летно-тактических учений «Встреча соколов - 2026» успешно выполнили задачи очередного этапа.

Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе воздушных операций наступательного и оборонительного характера военные летчики Азербайджана и ОАЭ выполнили задачи по обнаружению, точному наведению на условные цели и их нейтрализации. Военнослужащие продемонстрировали боевые возможности, выполнив сложные тактические маневры.

Проводимые в ходе учений операции направлены на повышение уровня тактической подготовки летчиков и совершенствование навыков оперативного принятия решений в сложных условиях, а также расширение обмена опытом и возможностей взаимодействия между экипажами военной авиации двух стран.