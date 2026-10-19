 В ООН рассказали о зверствах, совершенных бывшим оккупационным режимом в Карабахе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

В ООН рассказали о зверствах, совершенных бывшим оккупационным режимом в Карабахе

Редакция 1news21:40 - 19 / 10 / 2026
В ООН рассказали о зверствах, совершенных бывшим оккупационным режимом в Карабахе

В заявлении Азербайджана в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 81 повестки дня "Статус Протоколов, дополнительных к Женевским конвенциям 1949 года и касающихся защиты жертв вооруженных конфликтов" была представлена информация о зверствах, совершенных военными командирами бывшего оккупационного режима в ходе конфликта.

Как сообщает Report, с заявлением выступил постоянный представитель Азербайджана при ООН, посол Тофик Мусаев.

Дипломат привлек внимание к продолжающимся случаям гибели и ранения мирных жителей Азербайджана в результате подрывов на минах, а также к судьбе тысяч азербайджанцев, которые до сих пор числятся пропавшими без вести в связи с прошлым конфликтом.

Кроме того, была представлена информация о привлечении к уголовной ответственности и осуждении военных командиров и руководителей бывшего оккупационного режима за совершенные в ходе конфликта деяния, большинство из которых квалифицируются как тяжкие преступления по международному праву. Подчеркивалось, что призывы к их освобождению необоснованны и противоречат международному праву.

Посол Тофик Мусаев заявил, что подобные преступления представляют собой посягательство на общечеловеческие ценности, поэтому ни одно государство не должно присваивать себе право освобождать виновных от ответственности или игнорировать правовые последствия совершенных ими преступлений.

"Международное сообщество должно решительно противостоять безнаказанности и поддерживать жертв, выживших и членов их семей. Правосудие способствует установлению истины, сохранению исторических фактов и созданию основы для подлинного примирения", - подчеркнул дипломат.

Поделиться:
382

Актуально

Мнение

Сегодня день города Зангилан 

Политика

Азербайджан и ООН обсудили меры по привлечению внимания к обмелению Каспия

Хроника

Ильхам Алиев: Мир все еще хрупок, его необходимо беречь и укреплять - ВИДЕО

Общество

Семь человек, проживающих и в Турции, объявлены в международный розыск по делу о ...

Политика

Азербайджан и ООН обсудили меры по привлечению внимания к обмелению Каспия

В Польше опубликован полный список стратегических партнёров: среди них Азербайджан

В ООН рассказали о зверствах, совершенных бывшим оккупационным режимом в Карабахе

Французские полицейские жестоко избили молодого канака - БИГ

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Обычный рейс как повод для спекуляций: в Турции манипулируют темой визита президента Израиля в Баку

ПЕА призвала политические круги Турции уважать суверенитет и внутренние дела Азербайджана

Саакашвили назвал решение Баку о единой школьной форме мужественным шагом

Фархад Мамедов: Целью национальной идеи азербайджанства должен стать абсолютный суверенитет

Последние новости

Сегодня день города Зангилан 

Сегодня, 00:00

Советника Трампа Ричарда Гренелла проверяют по подозрению в торговле влиянием

19 / 10 / 2026, 23:55

Трамп заявил о готовности к трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином

19 / 10 / 2026, 23:50

В центре Парижа ввели комендантский час

19 / 10 / 2026, 23:35

Азербайджан и ООН обсудили меры по привлечению внимания к обмелению Каспия

19 / 10 / 2026, 23:20

Лейла Алиева посмотрела концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

19 / 10 / 2026, 23:00

Роналду оштрафован и отстранен от игр сборной Португалии на месяц

19 / 10 / 2026, 22:40

Лейла Алиева встретилась в городе Аркадаг с Огулджахан Атабаевой - ФОТО

19 / 10 / 2026, 22:20

В Польше опубликован полный список стратегических партнёров: среди них Азербайджан

19 / 10 / 2026, 22:00

В ООН рассказали о зверствах, совершенных бывшим оккупационным режимом в Карабахе

19 / 10 / 2026, 21:40

Ильхам Алиев: Мир все еще хрупок, его необходимо беречь и укреплять - ВИДЕО

19 / 10 / 2026, 21:22

В Санкт-Петербурге у пяти человек подтверждена оспа обезьян

19 / 10 / 2026, 21:00

Самолёт SWISS, летевший из Цюриха в Шанхай, экстренно сел в Баку

19 / 10 / 2026, 20:42

Французские полицейские жестоко избили молодого канака - БИГ

19 / 10 / 2026, 20:20

В США выдали ордер на арест Рауля Кастро

19 / 10 / 2026, 20:00

На учениях «Встреча соколов - 2026» выполнены сложные тактические маневры

19 / 10 / 2026, 19:47

В Госслужбе разъяснили, годны ли к военной службе люди с искривлением позвоночника

19 / 10 / 2026, 19:30

Обманувшему семьи шехидов чиновнику вынесли суровый приговор

19 / 10 / 2026, 19:15

Лейла Алиева находится с визитом в Туркменистане - ФОТО

19 / 10 / 2026, 18:50

Азербайджанские рыбаки завоевали серебряную медаль на международном турнире

19 / 10 / 2026, 18:45
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55