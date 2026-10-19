В ООН рассказали о зверствах, совершенных бывшим оккупационным режимом в Карабахе

В заявлении Азербайджана в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 81 повестки дня "Статус Протоколов, дополнительных к Женевским конвенциям 1949 года и касающихся защиты жертв вооруженных конфликтов" была представлена информация о зверствах, совершенных военными командирами бывшего оккупационного режима в ходе конфликта.

Как сообщает Report, с заявлением выступил постоянный представитель Азербайджана при ООН, посол Тофик Мусаев.

Дипломат привлек внимание к продолжающимся случаям гибели и ранения мирных жителей Азербайджана в результате подрывов на минах, а также к судьбе тысяч азербайджанцев, которые до сих пор числятся пропавшими без вести в связи с прошлым конфликтом.

Кроме того, была представлена информация о привлечении к уголовной ответственности и осуждении военных командиров и руководителей бывшего оккупационного режима за совершенные в ходе конфликта деяния, большинство из которых квалифицируются как тяжкие преступления по международному праву. Подчеркивалось, что призывы к их освобождению необоснованны и противоречат международному праву.

Посол Тофик Мусаев заявил, что подобные преступления представляют собой посягательство на общечеловеческие ценности, поэтому ни одно государство не должно присваивать себе право освобождать виновных от ответственности или игнорировать правовые последствия совершенных ими преступлений.

"Международное сообщество должно решительно противостоять безнаказанности и поддерживать жертв, выживших и членов их семей. Правосудие способствует установлению истины, сохранению исторических фактов и созданию основы для подлинного примирения", - подчеркнул дипломат.