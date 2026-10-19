Советника Трампа Ричарда Гренелла проверяют по подозрению в торговле влиянием

По распоряжению президента США Дональда Трампа начата проверка в отношении его советника Ричарда Гренелла в связи с возможной причастностью к торговле влиянием. Сам Гренелл отвергает обвинения, сообщает Axios.

Проверку проводит аппарат юрисконсульта Белого дома. Поводом стали сведения, переданные бывшим адвокатом Трампа Алиной Хаббой, которая заявила о подозрительных предложениях со стороны Гренелла.

По версии обвинителей, в мае 2025 года советник предложил турецкому предпринимателю Турхану Милдону схему, согласно которой бизнесмен должен был сделать пожертвования Центру имени Джона Кеннеди. Взамен ему якобы обещали встречи с Трампом и доступ к американской администрации.

Одним из ключевых доказательств считают текстовое сообщение, отправленное Гренеллом. Хабба и адвокаты Милдона утверждают, что деньги были переведены, однако культурный центр их не получил. Гренелл, в свою очередь, заявил, что предприниматель не передавал ему никаких средств.

В 2025–2026 годах Гренелл возглавлял Центр имени Джона Кеннеди. Ранее он занимал пост посла США в Германии, а также исполнял обязанности директора Национальной разведки США.