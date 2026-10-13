В Баку задержаны шесть подозреваемых в попытке поджога школы - ФОТО - ВИДЕО

В Ясамальском районе Баку правоохранительные органы задержали шесть человек по подозрению в попытке поджога одной из средних школ.

Инцидент произошёл 12 октября. По итогам оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личности предполагаемых участников происшествия. Среди задержанных - ранее судимый Магомед Исмаилов и пятеро учащихся 10-х и 11-х классов школы, в которой произошёл инцидент.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана. Расследование продолжается.