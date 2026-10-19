В США выдали ордер на арест Рауля Кастро

Суд во Флориде выдал ордер на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро в рамках расследования уничтожения двух гуманитарных самолетов в 1996 году. Об этом сообщает NBC6.

Ордер подписала судья 11-го судебного округа Флориды Ариана Фахардо Оршан. По словам генерального прокурора штата Джеймса Утмайера, Кастро заочно обвиняется в сговоре с целью убийства граждан США.

Как ранее сообщало Reuters, обвинения связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два самолета гуманитарной организации Brothers to the Rescue («Братья во имя спасения»), основанной кубинскими эмигрантами в Майами. В то время Рауль Кастро занимал пост министра обороны Кубы.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал уголовное преследование бывшего лидера политическим шагом, не имеющим правовых оснований.