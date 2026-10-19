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Самолёт SWISS, летевший из Цюриха в Шанхай, экстренно сел в Баку

Редакция 1news20:42 - Сегодня
Самолёт SWISS, летевший из Цюриха в Шанхай, экстренно сел в Баку

Самолёт авиакомпании SWISS, выполнявший рейс из Цюриха в Шанхай, совершил вынужденную посадку в Баку из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, 19 октября командир рейса SWR-188 запросил разрешение на вынужденную посадку.

Airbus A350-900 благополучно приземлился в бакинском аэропорту в 19:21 по местному времени. После посадки пассажиру оказали первую медицинскую помощь.

Решение о дальнейшем выполнении рейса будет принимать командир воздушного судна.

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