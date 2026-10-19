Роналду оштрафован и отстранен от игр сборной Португалии на месяц

Федерация футбола Португалии отстранила Криштиану Роналду от матчей национальной команды на месяц и назначила ему штраф в размере €255.

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо со ссылкой на заявление федерации.

Таким образом, футболист сможет принять участие в следующих матчах Лиги наций — против Дании 14 ноября и Уэльса 17 ноября.

Роналду покинул расположение сборной 30 сентября, во время тренировочного сбора. По словам игрока, главный тренер Жорже Жезуш дважды не выполнил данные ему обещания.

В стартовом матче Лиги наций против Уэльса (1:0) Роналду вышел на поле, однако на игру с Норвегией (2:1) остался в запасе. Позднее футболист объявил об уходе из расположения национальной команды.