Французские полицейские жестоко избили молодого канака - БИГ
Французские полицейские жестоко избили молодого канака в центре Парижа, что является очередным доказательством посягательства на фундаментальные права жителей заморских территорий.
Cоответствующее заявление Бакинская инициативная группа распространила в социальной сети X.
«Французское правительство открыто посягает на основные права и свободы, теряя контроль как в столице, так и в своих заморских территориях. Жестокое избиение молодого канакa полицейскими в центре Парижа и внезапное введение ночного комендантского часа для несовершеннолетних на Гваделупе наглядно свидетельствуют об этом.
Эти жёсткие меры, принимаемые под предлогом обеспечения общественной безопасности, по своей необходимости, продолжительности и масштабам совершенно несовместимы с фундаментальным правом на мирные собрания.
Вместо того чтобы налаживать диалог, Франция пытается заставить людей замолчать с помощью ограничений и запугивания. Париж душит свободу, а весь мир наблюдает за полным провалом провозглашённых им самим демократических ценностей», - отметили в организации.
The brutal French police beating of a young Kanaky in Paris. The French government is openly targeting fundamental rights as it loses control both in the capital and its overseas colonies. The brutal police beating of a young Kanaky in the heart of Paris and the sudden imposition of a night curfew on minors in Guadeloupe are stark proof of this reality. These extreme actions taken under the pretext of maintaining public safety in their necessity, duration, and scope are completely incompatible with the fundamental right to peaceful assembly. Instead of establishing dialogue, France aims to silence its people through restrictions and fear. Paris is suffocating freedom, while the world watches the absolute failure of its self-proclaimed democratic values. #France #Kanaky #Guadeloupe #HumanRights #PoliceViolence #FreedomOfAssembly #RightToProtest #Colonialism #StateRepression #CivilLiberties #Democracy #StopPoliceBrutality #OverseasTerritories #Decolonization #EndColonialism — Baku Initiative Group (@bakuinitiative) October 19, 2026