В Госслужбе разъяснили, годны ли к военной службе люди с искривлением позвоночника

Граждане со сколиозом первой степени (угол Кобба до 10°), а также кифозом первой и второй степени (угол Кобба до 50°) считаются годными к военной службе.

Как сообщает Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу, степень сколиоза и кифоза определяется по рентгеновским снимкам на основании расчёта угла Кобба.

В ведомстве также пояснили, что так называемый постуральный сколиоз — боковое искривление позвоночника, которое выпрямляется в положении лёжа и не сопровождается фиксированной ротацией позвонков при наклоне вперёд, — не считается истинным структурным сколиозом. Такие граждане также признаются годными к военной службе.