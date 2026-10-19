Лейла Алиева посмотрела концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

19 октября в Ашхабаде, в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посмотрела концерт.

На вечере прозвучали произведения туркменской и азербайджанской музыки.

23:00

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 19 октября в Государственном конном цирке имени Гёроглы города Аркадаг посмотрела выступление легендарной национальной группы конных игр «Галкыныш» Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, группа «Галкыныш», продемонстрировав сложные элементы верховой езды, порадовала зрителей красочными номерами.

Артисты и акробаты Государственного цирка Туркменистана и Государственного конного цирка имени Гёроглы города Аркадаг выступили также с интересными сценами.

22:55

19 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью находящегося в городе Аркадаг Центра здоровья и реабилитации детей имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе посещения Лейла Алиева была подробно проинформирована о реализуемых в центре проектах и услугах по охране здоровья детей, поддержке их физического развития и реабилитации.

При ознакомлении с массажными и игровыми комнатами центра, а также современными реабилитационными отделениями отмечалось, что его деятельность основана на международных стандартах, последних достижениях медицинской науки и современном восстановительно-лечебном оборудовании. Здесь созданы все необходимые условия для полной реабилитации и успешной интеграции в общество детей с ограниченными физическими возможностями.

Игровые комнаты, подготовленные по специальному проекту, служат эффективной организации досуга детей, формированию навыков общения и снятию психологического напряжения. Созданные условия позволяют детям чувствовать себя комфортно и безопасно, раскрывать свой внутренний потенциал.