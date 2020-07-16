В Азербайджане сложилась напряженная ситуация с запасами воды - вице-премьер

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В водохранилищах Азербайджана в настоящее время запасы воды составляют 11,3 млрд кубометров, из которых 8,6 млрд кубометров является неиспользуемым объемом, заявил вице-премьер Шахин Мустафаев.

«В этом году сложилась очень напряженная ситуация в плане запасов воды. В существующих водохранилищах общим объемом 20,5 млрд кубометров, в настоящее запасы воды составляют 11,3 млрд кубометров, из которых 8,6 млрд кубометров является объемом, непригодным к использованию», - сказал Мустафаев на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года.

Мустафаев объяснил дефицит воды, климатическими изменениями, в частности повышением средней температуры, снижением объемов воды, поступающим из соседних стран, уменьшением водности рек, резким снижением осадков, развитием сельского хозяйства и расширением по стране водопроводных сетей.

Мустафаев отметил, что для обеспечения эффективного использования водных ресурсов, совершенствования управления водным хозяйством по распоряжению президента создана Комиссия.

«Была обеспечена координация всех соответствующих учреждений, создана оперативная информационная система по водным ресурсам, обеспечен ежедневный анализ и контроль полученной информации. Учитывая серьезность ситуации, создан режим использования воды для ирригации, питьевого водоснабжения и энергетических целей в Мингячевирском и Джейранбатанском водохранилищах, впервые подготовлен водный баланс. Кроме того, создан график орошения 570 тыс. га посевных площадей»,- сказал Мустафаев.

По его словам, водный баланс позволяет проводить оценку формирования и использования водных ресурсов, отражает фактические показатели предыдущих трех лет, ожидаемые показатели текущего года и прогноз на следующий год.

Мустафаев также сообщил, что с целью увеличения водных ресурсов в стране, готовятся предложения связанные с созданием водохранилищ для сбора воды горных рек, а также по выявлению новых источников для питьевого водоснабжения.

Вице-премьер также коснулся вопроса потерь воды. «В то же время сокращение потерь является одним из важных направлений. Одна из основных причин потерь при орошении заключается в том, что большинство оросительных каналов являются земляными. Готовятся также предложения по приоритетным проектам для сокращения потерь и эффективного использования водных ресурсов. Предложения по реализации комплексных мер по обеспечению эффективного использования водных ресурсов будут представлены вам в ближайшее время»,- сказал Мустафаев.

Источник: Интерфакс - Азербайджан