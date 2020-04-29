В Азербайджане в качестве поддержки 400 тыс. граждан уже получили 190 манатов - ФОТО

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Продолжается процесс предоставления единовременной выплаты в размере 190 манатов безработным и потерявшим в связи с карантином работу малообеспеченным лицам.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, до сих пор единовременные выплаты были перечислены 400 тыс. человек, и по мере рассмотрения обращений будет произведена выплата еще 200 тыс. граждан.

Напомним, что ранее Кабинет министров утвердил «Условия и правила выдачи единовременных выплат лицам, зарегистрированным в качестве безработных, в связи с применением особого карантинного режима в период пандемии коронавируса».

Таким образом, в период действия особого карантинного режима лица, зарегистрированные в качестве безработных, получат единовременную выплату в размере 190 манатов.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.