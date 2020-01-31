В Баку китайский студент обратился в больницу с респираторной инфекцией

«Студент-китаец, обучающийся в одном из бакинских университетов, с 12 по 19 января находился в Китае, после чего приехал в Азербайджан».

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана, в понедельник, 27 января, этот студент обратился в Клинический медицинский центр (КМЦ) с респираторной инфекцией.

«Ему оперативно была оказана вся необходимая медицинская помощь. Взятые у больного анализы были направлены в лабораторию, результаты отрицательные. По данным главврача КМЦ Адалята Дадашева, состояние больного хорошее, в ближайшие дни его выпишут домой», - заявили в Минздраве.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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