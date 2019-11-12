В Баку люди погибли, провалившись в канализацию

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В Хатаинском районе Баку, на территории Ağ şəhər произошел трагический случай.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Бакинской городской прокуратуры, 11 ноября Джамаледдин Моллаев (1974 года рождения) и Джавад Ильяслы (1993 года рождения) упали в канализационный колодец и погибли.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 162.3 («Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть двух и более человек») Уголовного кодекса Азербайджана, следствие по делу ведет Бакинская городская прокуратура.

Тимур Рзаев, Э.Т.