В Баку парень украл цветы, не стесняясь девушки - ФОТО - ВИДЕО

На улице Мирзы Ибрагимова в Насиминском районе Баку (близ Площади фонтанов) произошла необычная кража.
Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространил владелец кафе Бяхруз Рустамханлы, по словам которого, он поставил горшок с цветами перед входом в кафе, поливал их, заботился.
«И вот пришел и вижу, что цветы пропали. Просмотрел записи камер видеонаблюдения и пришел в ужас от поведения этого молодого человека! Зачем ему это было нужно? Что ты выиграешь от этого? Что подумает девушка рядом с тобой? Где ум? И так все на фоне известных событий подавлены, зачем еще и такие вещи делать?
В то время, как улицы в центре Баку благоустроены, дома отремонтированы, здесь посажены новые деревья и цветы, находятся те, кто ворует их. Очень жаль!
Надеюсь, что те, кто узнает этого человека, отправят ему видеокадры. Может быть, ему станет стыдно, и он больше не будет воровать», - подчеркнул Б.Рустамханлы, отметив, что обратился в полицию.
Отметим, что кафе расположено в историческом квартале Баку, который недавно был благоустроен Исполнительной властью столицы совместно с компанией Bakı Abadlıq Xidməti. Подобные случаи воровства, к сожалению, часто происходят в этом квартале.
Тимур Рзаев
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