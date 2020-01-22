В Баку пройдет конференция «Баку-Москва - Диалог Культур»

23-25 января этого года в Баку состоится конференция «Баку-Москва - Диалог Культур», организованная при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Правительства Москвы и информационного агентства ТАСС.

В мероприятии, проводимом с целью укрепления связей и развития сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, примут участие государственные должностные лица, министры, руководящие лица и бизнесмены, деятели культуры, образования и науки, а также представители СМИ обеих стран, сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство культуры Азербайджана.

В рамках конференции «Москва-Баку – Диалог Культур», планируется проведение круглого стола на тему «Диалог культур - основа диалога народов», фотовыставки выдающихся азербайджанцев, проживающих в России, и русских, проживающих в Азербайджане, совместно организованной информационным агентством ТАСС и Азербайджанским государственным информационным агентством, также запланирована презентация книг «Формула власти» и «Формула жизни» первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС, заслуженного журналиста Российской Федерации Михаила Гусмана и другие культурные мероприятия.

1news.az