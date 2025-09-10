В Азербайджане хотят запретить увольнение перед пенсией

В Азербайджане предложено законодательно запретить увольнение сотрудников, которым осталось недолго до выхода на пенсию.

Как сообщает 1news.az, это предложение озвучил член комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Вугар Байрамов на заседании комитета 10 сентября. По словам депутата, эта мера может быть внесена в Трудовой кодекс.

«Наблюдения показывают, что некоторые граждане увольняются с работы, когда до пенсии остаётся очень мало времени. Человеку, уволенному, скажем, за два года до пенсионного возраста, сложно найти новую работу. В ряде стран такие случаи запрещены. Например, согласно Трудовому кодексу Казахстана, увольнение лица незадолго до пенсии запрещено, за исключением случаев ликвидации штата или предприятия. Я считаю, что в Азербайджане также необходимо внести соответствующее изменение в Трудовой кодекс и запретить увольнение тех, кому до пенсии остаётся немного», - заявил В.Байрамов.

Председатель комитета Муса Гулиев положительно оценил это предложение, отметив: «Прошу вас подготовить текст законопроекта и представить его в соответствующие органы. Это очень хорошее предложение».