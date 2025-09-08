Абитуриентам дали еще один шанс

Срок регистрации абитуриентов, поступивших в высшие учебные заведения (после основного размещения), на сайте portal.edu.az продлен.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Отмечается, что абитуриенты должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az до 18:00 10 сентября и, войдя в созданный кабинет, выбрать услугу «Регистрация обучающегося в высших и средних специальных учебных заведениях» среди предложенных услуг.

Лица, которые не пройдут регистрацию с помощью соответствующей услуги и не получат подтверждение от учебного заведения, будут исключены из списка поступивших.

Абитуриенты могут уточнить вопросы, связанные с процессом регистрации, через Министерство науки и образования или посредством портала.

Примечание: Процесс регистрации абитуриентов, поступивших на вакантные места в высших учебных заведениях, начнется 9 сентября в 11:00 и продлится до 18:00 15 сентября.



