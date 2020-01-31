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В Баку впервые начали подсвечивать «зебры» для пешеходов – ВИДЕО

Сегодня в 17:36 ~ 1 минута на чтение 268
В Баку впервые начали подсвечивать «зебры» для пешеходов – ВИДЕО

В Баку введено важное новшество для повышения безопасности пешеходов.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, по предложению агентства впервые начата подсветка наземных пешеходных переходов («Зебр»).

«И в темное время суток, и в пасмурную погоду подсветка поможет водителям вовремя увидеть пешеходов и уступить им дорогу, обеспечит безопасность и удобство людей», - подчеркнул М.Агаев, отметивший, что первым такое освещение установлено на перекрестке улиц Узеира Гаджибекова и Александра Пушкина в Сабаильском районе Баку, далее его установят по всей столице и пригородах.

Тимур Рзаев

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