В Грузии госпитализировали китайских туристов, прибывших из Баку

Девять граждан Китая, в том числе двое детей, доставлены в Инфекционную больницу Тбилиси с симптомами вируса, сообщили Sputnik-Грузия в пресс-службе клиники.

Группа китайцев отдыхала на горнолыжном курорте Гудаури. Туристов решили перевезти в Тбилиси и поместить в специальные боксы после того, как у них появились высокая температура и другие характерные для вируса симптомы.

«Предположительно, у них нет коронавируса, но исходя из того, что они из Китая, было принято решено перевести всю группу в инфекционную клинику, чтобы детально их обследовать», - сообщил собеседник Sputnik-Грузия, передает 1news.az.

Китайские граждане прилетели из Китая в Баку 21 января, а 25 января они приехали из Азербайджана в Грузию.

Руководитель национального центра по управлению заболеваниями Паата Имнадзе в разговоре с журналистами подтвердил информацию о госпитализации китайцев, однако заявил, что исключает наличие у китайцев коронавируса. По его словам, туристы прибыли из провинции, которая находится в 1,3 тысячи километрах от города Ухань, и там коронавирус не распространен, сообщает ТВ.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.

1news.az