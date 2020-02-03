В Китае сдали больницу, возведенную в рекордные сроки для зараженных коронавирусом – ФОТО-ВИДЕО

Китайские СМИ заявили о сдаче в эксплуатацию больничного комплекса, возведенного в Ухане в рекордно короткие сроки – на его строительство ушло десять дней.

Решение о создании временного лечебного учреждения на тысячу мест было принято из-за вспышки нового коронавируса.

Как сообщает "Синьхуа", больница "Хошэньшань" примет первых пациентов уже в ближайший понедельник, 3 февраля. Их лечением займутся 1400 военных медиков.

Количество жертв коронавируса 2019-nCoV превысило 360 человек, общее число заболевших превышает 17 тыс. По последним данным, была зафиксирована первая смерть от этого заболевания за пределами Китая — на Филиппинах умер 44-летний пациент.