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В Китае сдали больницу, возведенную в рекордные сроки для зараженных коронавирусом – ФОТО-ВИДЕО

Сегодня в 10:06 ~ 1 минута на чтение 146
В Китае сдали больницу, возведенную в рекордные сроки для зараженных коронавирусом – ФОТО-ВИДЕО

Китайские СМИ заявили о сдаче в эксплуатацию больничного комплекса, возведенного в Ухане в рекордно короткие сроки – на его строительство ушло десять дней.

Решение о создании временного лечебного учреждения на тысячу мест было принято из-за вспышки нового коронавируса.

Как сообщает "Синьхуа", больница "Хошэньшань" примет первых пациентов уже в ближайший понедельник, 3 февраля. Их лечением займутся 1400 военных медиков.

Количество жертв коронавируса 2019-nCoV превысило 360 человек, общее число заболевших превышает 17 тыс. По последним данным, была зафиксирована первая смерть от этого заболевания за пределами Китая — на Филиппинах умер 44-летний пациент.

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