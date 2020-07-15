В Лянкяране задержаны лица, распространившие в соцсетях ложную информацию - ВИДЕО

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В Лянкяране группа лиц, создав поддельные профили, распространяла в социальных сетях и в системах мгновенного обмена сообщениями не соответствующую действительности информацию.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Азербайджана.

Задержанные лица делились не соответствующей действительности информацией в связи с проведением шествия на территории города Лянкяран.

Сотрудники отдела полиции города Лянкяран выявили этих лиц и доставили их в отдел. В отделе полиции с ними была проведена профилактическая беседа, было сделано серьезное предупреждение.

Отметим, трое из них являются несовершеннолетними.

Натали Александрова