В Москве может появиться станция метро имени Ази Асланова

Сделано обращение к мэру Москвы Сергею Собянину в связи с присвоением одной из улиц в столице России Москве имени дважды Героя Советского Союза Ази Асланова.

Об этом московскому корреспонденту АПА сообщила председатель Союза семей военнослужащих и Постоянной комиссии по военно-гражданским отношениям при президенте Российской Федерации Мария Большакова.

По ее словам, инициатива о присвоении имени А.Асланова одной из улиц в столице России была выдвинута председателем Национально-культурной автономии азербайджанцев по Западному округу Москвы, помощником депутата Государственной думы РФ Али Казымовым.

«Это очень хорошая и важная инициатива, так как Ази Асланов является героем не только Азербайджана, но и России. О мужестве и героизме, проявленных им в Великой Отечественной войне, с гордостью вспоминают и сегодня. Поэтому мы считаем, что важно увековечить память Ази Асланова. В Москве нужно обязательно назвать улицу его именем. Кроме того, в обращении предложено назвать именем Ази Асланова среднюю школу, аллею», - отметила она.

Али Кязымов сообщил АПА , что президенту России Владимиру Путину направлено обращение о присвоении имени Ази Асланова новой станции метро, построенной в честь 75-летия победы в ВОВ: «Мы постараемся сделать все, чтобы в преддверии 75-летия Победы в Москве была увековечена память Ази Асланова».