В новой «Золушке» фея-крестная станет мужчиной: роль сыграет темнокожий гей - ФОТО

Американская кинокомпания, производитель и дистрибьютор фильмов и телевизионных программ Sony Pictures Entertainment начала работу над мюзиклом «Золушка».

Главную женскую роль в будущей экранизации сыграет Камила Кабельо – 22-летняя кубино-американская певица, получившая известность после участия в телевизионном шоу The X Factor в 2012 году, где была объединена в группу Fifth Harmony.

Известно, что идея новой «Золушки», в которой, по сообщениям западных СМИ, всем известная история будет переосмыслена в новом ключе, принадлежит телеведущему Джеймсу Кордену. Он и Лео Перлман станут продюсерами проекта, режиссером которого станет Кэй Кэннон, известная по работе над сериалом «Студия 30» и сценарием кинофраншизы «Идеальный голос».

Будущий киномюзикл вызвал резонанс в социальных сетях по причине того, что роль СМИ сообщили ранее о том, что роль феи-крестной возможно сыграет Лауреат премий «Тони», «Грэмми» и «Эмми», а также номинант на «Золотой глобус» 50-летний темнокожий открытый гей Билли Портер, известный по роли Прей Телла в сериале «Поза».

И если изначально информация о том, что именно эпатажный Б.Портер сыграет роль феи-крестной, строилась исключительно на слухах, то теперь она подтверждена – «У меня сейчас есть пара фильмов, над которыми я работаю. В том числе я буду играть фею в новом фильме «Золушка» - цитирует актера американское издание Hollywood Reporter.

В свою очередь Sony Pictures Entertainment не делает каких-либо заявлений об участии Б.Портера в экранизации новой «Золушки», дата выхода на большие экраны которой запланирована на февраль 2021 года – роль мачехи в проекте сыграет американская актриса театра, кино и телевидения, певица и автор песен Идина Мензел.

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В.Ф, Г.Р.