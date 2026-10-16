16 октября Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с руководством международных и зарубежных паралимпийских комитетов, принимающих участие в мероприятиях по случаю 30-летнего юбилея Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Как сообщили в Кабинете Министров, на встрече было подчеркнуто, что развитие спорта в Азербайджане, в том числе паралимпийского движения, является одним из важных направлений государственной политики, предоставлена информация о созданном в этой сфере современной инфраструктуре и достигнутых международных успехах.

Было доведено до внимания, что за 30-летнюю деятельность Национального паралимпийского комитета азербайджанские паралимпийцы добились важных успехов.

На встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества с международными и национальными паралимпийскими комитетами, в том числе перспективы пропаганды международных параспортивных соревнований, взаимного обмена опытом и реализации новых совместных инициатив.