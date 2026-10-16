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Азербайджан и Шри-Ланка уcиливают политический диалог - ФОТО

Редакция 1news18:00 - Сегодня
Азербайджан и Шри-Ланка уcиливают политический диалог - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Баку с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Херата.

Как сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, министры провели широкий обмен мнениями о нынешнем состоянии и будущих перспективах отношений между Азербайджаном и Шри-Ланкой, подчеркнули важность укрепления политического диалога, продолжения регулярных межведомственных политических консультаций, поощрения взаимных визитов и контактов на различных уровнях.

Они изучили возможности диверсификации двустороннего сотрудничества, уделяя особое внимание туризму, энергетике, образованию, гуманитарному обмену и международным связям. Министры также подчеркнули важность расширения студенческого обмена, изучения возможностей предоставления стипендий и укрепления сотрудничества в области профессиональной подготовки дипломатов.

На встрече также состоялся обмен мнениями об итогах 7-го Саммита СВМДА и председательстве Азербайджана на 2024–2026 годы, была отмечена важность укрепления многостороннего сотрудничества, поощрения диалога и взаимопонимания, а также развития мер доверия в Азии.

Министры еще раз подтвердили свою общую заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между Азербайджаном и Шри-Ланкой и укреплении сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

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