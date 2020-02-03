В PASHA Holding назначен новый гендиректор

В PASHA Holding назначен новый генеральный директор.

Как передает Report, это - Джалал Гасымов, который ранее был заместителем директора компании и заменил Мирджамала Пашаева на новой должности.

PASHA Holding был основан в 2006 году и имеет ряд предприятий в финансовом, строительном и туристическом секторах экономики.

Напомним, что 1news.az анонсировал новое назначение еще в середине декабря.

Свою карьеру в PASHA Holding Джалал Гасымов начал в мае 2015 года в роли замдиректора Банковской группы. Уже в октябре 2016-го был назначен первым заместителем директора. Ранее Джалал Гасымов занимал руководящие должности в трех азербайджанских банках, в частности, был председателем Наблюдательного совета в Kapital Bank, а также председателем правления в Unibank и в Bank of Baku.

Имеет степень МВА в бизнес-школе Уорикского университета (Великобритания, Warwick Business School). До этого учился в Высшем дипломатическом колледже Азербайджана по специальности международные экономические отношения (степень магистра) и по той же специальности в Азербайджанском государственном экономическом университете (степень бакалавра).

Джалал Гасымов - младший брат Балакиши Касумова, известного как Балаш Касумов – бессменного ведущего республиканской телеверсии «Что? Где? Когда?», который с мая 2018 года возглавляет Общественное телевидение - İTV.

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