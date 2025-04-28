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Сотрудник ANAMA подорвался на мине

First News Media14:00 - Сегодня
Сотрудник ANAMA подорвался на мине

На территории освобожденного села Гызыгаджилы Газахского района 28 апреля разорвалась мина.

Об этом сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

По данным агентства, при исполнении служебных обязанностей сотрудник Агентства Пашаев Эльнур Орудж оглу (1985 г.р.), пострадал при подрыве на противопехотной мины. В результате происшествия он получил легкие ранения различных частей тела.

Пострадавший был эвакуирован в районную центральную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

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