Число погибших из-за взрыва в порту Ирана возросло до 46 - ОБНОВЛЕНО

Число жертв взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана выросло до 46.

Об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, 138 человек все еще находятся в больнице, где им оказывают помощь.

10:41

Число погибших в результате мощного взрыва и последовавшего за ним пожара в порту Шахид Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас достигло 40 человек, более 1000 получили ранения.

Об этом сообщило информационное агентство Mehr.

Бендер-Аббас — столица провинции Хормозган на юге Ирана. Губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури сообщил, что около 200 человек все еще находятся в больнице. 28 апреля объявлено в Иране днем ​​траура. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал чиновников провести тщательное расследование, чтобы определить, был ли взрыв вызван халатностью или преднамеренными действиями.

Взрыв произошел 26 апреля в порту Шахид Раджаи, крупнейшем контейнерном узле Ирана. Взрыв бензовоза выбил окна на расстоянии нескольких километров и оторвал металлические части контейнеров, серьезно повредив находившиеся внутри грузы.