Президент: Азербайджан решительно работает над сокращением разрыва между позициями Глобального Севера и Глобального Юга

Благодаря своей активной дипломатии Азербайджан продолжает решительно работать над сокращением разрыва между позициями Глобального Севера и Глобального Юга, содействовать более инклюзивному и эффективному диалогу.

Однако недоверие, сохраняющееся между сторонами на протяжении многих лет, остается главным препятствием на пути к достижению прочного успеха.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга.

«Мы взяли на себя роль связующего звена между Глобальным Югом и Глобальным Севером, чтобы помочь устранить этот дисбаланс, и намерены внести новый вклад в дело укрепления доверия. Как страна, успешно прошедшая через экономические и политические преобразования и полностью восстановившая свою территориальную целостность и суверенитет собственными силами перед лицом военной агрессии, Азербайджан глубоко понимает проблемы, с которыми сталкиваются наименее развитые страны, развивающиеся страны и Глобальный Юг в целом, и остается полностью приверженным делу содействия сотрудничеству, солидарности и прочному успеху», - отмечает глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ