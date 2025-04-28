Британский ученый: Азербайджан проявил себя как одна из самых компетентных стран в климатических вопросах

НПО являются важными институтами, которые защищают национальные интересы государств с точки зрения контроля за глобальными изменениями. НПО следует признать ключевой силой, особенно в продвижении действий по борьбе с изменением климата.

Об этом сказал директор Академии дипломатии и международного управления при Университете Лафборо (Великобритания) академик Набиль Айад в ходе выступления на Форуме «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира», проходящем в Баку 28 апреля.

Он отметил, что Азербайджан вносит значительный вклад в этом направлении посредством проходящего в Баку Форума «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира». «Сегодня Глобальный Юг находится в центре изменения климата. Наиболее пострадавшие страны расположены в этом регионе. Однако у нас есть большой потенциал перед лицом этих вызовов, мы можем обеспечить устойчивость за счет собственных ресурсов и сильных сторон.

НПО обладают уникальной силой. Укрепление социального капитала может привести к более эффективным действиям по борьбе с изменением климата. Азербайджан проявил себя как одна из самых компетентных стран в этой области. Инициативы, выдвинутые Азербайджаном, дают весьма эффективные и позитивные результаты.

Неоценима роль НПО в обеспечении устойчивого и стабильного будущего. Они вносят свой вклад в международное движение по защите климата и добиваются изменений в политике на основе фактических данных», — добавил Набиль Айад.

Участник форума отметил, что создание данной площадки весьма важно с точки зрения дальнейшего развития работы НПО и демонстрации высокой ценности их деятельности.

Источник: АЗЕРТАДЖ