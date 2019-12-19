Будущий глава PASHA Holding Джалал Гасымов: кто он? – ФОТО

В ближайшее время должность генерального директора PASHA Holding займет нынешний первый заместитель директора холдинга Джалал Гасымов.

Об этом в интервью 1news.az недавно сообщил действующий руководитель PASHA Holding Мир Джамал Пашаев.

«В течение последних двух с лишним лет, следуя Программе преемственности, мы с Джалалом постепенно готовили всю организацию к этому изменению. […] акционеры поддержали выдвинутую мною кандидатуру на пост генерального директора», - сказал он.

По словам Мир Джамала Пашаева, поддержка со стороны акционеров убедила руководство холдинга в значимости четкой программы развития кадров и преемственности, которую планируется применять в ближайшие годы в холдинге повсеместно.

Сам Мир Джамал Пашаев в роли члена Совета директоров продолжит поддерживать команду управленцев и осуществлять стратегическое управление бизнесом, уделяя особое внимание вопросу развития талантов.

Что же касается нового будущего гендиректора Джалала Гасымова, то известно, что свою карьеру в PASHA Holding он начал в мае 2015 года в роли замдиректора Банковской группы. Уже в октябре 2016-го был назначен первым заместителем директора.

Ранее Джалал Гасымов занимал руководящие должности в трех азербайджанских банках, в частности, был председателем Наблюдательного совета в Kapital Bank, а также председателем правления в Unibank и в Bank of Baku.

Имеет степень МВА в бизнес-школе Уорикского университета (Великобритания, Warwick Business School). До этого учился в Высшем дипломатическом колледже Азербайджана по специальности международные экономические отношения (степень магистра) и по той же специальности в Азербайджанском государственном экономическом университете (степень бакалавра).

Джалал Гасымов - младший брат известного азербайджанца Балакиши Касумова, известного как Балаш Касумов – бессменного ведущего республиканской телеверсии «Что? Где? Когда?», а с мая 2018 года он возглавляет Общественный телеканал iTV.

Елена Остапенко