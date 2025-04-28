Люк Триангл: Существуют многочисленные пробелы в регулировании защиты работников

Существуют многочисленные пробелы в регулировании защиты работников, и предприятия пользуются этими пробелами, чтобы уклониться от ответственности.

Об этом заявил генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Люк Триангл в своем видеообращении к участникам проходящей в Баку конференции «Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места», посвященной Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора.

Он подчеркнул, что данная проблема затрагивает не только работников платформ, но и всю рабочую силу в тех отраслях, где технологии распространяются по принципу «гонки по нисходящей».

Источник: АЗЕРТАДЖ