Бразильский профессор: Платформа НПО Глобального Юга сосредоточится на решении региональных и глобальных проблем

Учрежденная новая платформа НПО Глобального Юга будет сосредоточена на решении региональных и глобальных проблем посредством инициатив.

Об этом сказал директор Бразильского института исследований по международным отношениям, профессор Альмир Лима Насименту в ходе выступления на Форуме «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира», проходящего в Баку 28 апреля.

По его словам, в настоящее время мы сталкиваемся со многими проблемами в социальной и экономической сферах. Эта платформа призывает к созданию единого фронта в странах глобального Юга для борьбы с несправедливостью, бедностью и другими глобальными проблемами, такими как изменение климата. Значимость новой сети зависит от взаимодействия между государствами-членами, и все ее участники должны извлечь из этого выгоду.

Представитель Бразилии также выразил надежду на то, что платформы будут не только способствовать диалогу, но и помогут найти креативные решения.

Источник: АЗЕРТАДЖ