В субботу на Абшероне до +25, ветер северный

В субботу, 19 октября, в Баку и на Абшероне переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ближе к ночи местами возможен кратковременный дождь, утром слабый туман, ветер северный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью от +16 до +18, днем от +22 до +25, непосредственно в Баку ночью от +16 до +18, днем от +23 до +25.

Атмосферное давление будет немного выше нормы – 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в субботу также преимущественно без осадков, однако ближе к вечеру местами возможны дождь и молнии. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью от +12 до +17, днем от +23 до +28, в горах ночью от +5 до +10, днем от +15 до +20.

Гидрометцентр отмечает, что стабильные погодные условия на Абшероне 19 октября благоприятно отразятся на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Г.Р.