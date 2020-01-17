В Загатале произошло ДТП, пострадали 4 человека

Установлены личности пострадавших при ДТП в Загатальском районе.

Как передает АПА, в результате аварии пострадали 4 человека - жители села Мухах Абдулмеджид Абакар оглу Ахмедов 1961 г.р., Мухаммед Шабан оглу Ахмедов 1956 г.р., жители города Загатала Сархан Сейфулла оглу Гурбанов 1986 г.р. и Сулейман Эмил оглу Сулейманов 2015 г.р.

Лечение А.Ахмедова проводится в хирургическом отделении. Другие пострадавшие после оказания необходимой медицинской помощи выписаны на амбулаторное лечение.

Выясняются обстоятельства ДТП.

1news.az