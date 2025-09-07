Украинские войска нанесли удары по российскому «Стальному коню» и Ильскому НПЗ

Силы обороны Украины в ночь на 7 сентября нанесли удары по объектам в России. Под прицелом оказались часть нефтепровода «Стальной конь» и Ильский НПЗ.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как отмечает Генштаб, подразделения ракетных войск и артиллерии, а также Сил беспилотных систем поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) «8-Н» в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области.

Станция входит в комплекс магистрального нефтепровода «Стальной конь», мощность перекачки которого составляет 10,5 млн тонн. Объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов для российской армии.

«Зафиксированы многочисленные попадания с последующим возгоранием в районе насосной станции и резервуарного парка», - говорится в сообщении.

По словам командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, атакованный объект имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов с белорусских НПЗ в Россию, в частности с Мозырского и Новополоцкого заводов.

Также ночью подразделения Сил специальных операций атаковали мощности Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Этот НПЗ ежегодно перерабатывает 6,42 млн тонн нефти и задействован в обеспечении российской армии. Фиксировались взрывы и пожар в районе НПЗ.

Генштаб добавил, что также подтверждены успешные попадания по местам дислокации личного состава РФ и складам материально-технического обеспечения российских воинских частей в Курской области.