 NYT: спасатели после землетрясения в Афганистане не помогали женщинам
NYT: спасатели после землетрясения в Афганистане не помогали женщинам

23:49 - 06 / 09 / 2025
После мощного землетрясения в Афганистане многие спасатели-мужчины помогали мужчинам, но не оказывали помощь женщинам.

Об этом сообщает The New York Times.

Запрет на контакты между не связанными родством женщинами и мужчинами, установленный «Талибаном», привел к тому, что многим женщинам не оказали медицинскую помощь и не вытащили из-под завалов после подземных толчков. По словам опрошенных изданием очевидцев, оказавшихся в ловушке и получивших ранения женщин оставили, ожидая, пока другие женщины или родственники не доберутся до них. Некоторые спасатели доставали тела погибших, держась за одежду, чтобы избежать контакта с кожей.

19-летняя Айша рассказала газете, что в деревне Андарлакчак в провинции Кунар бригада скорой помощи выносила раненых мужчин и детей и обрабатывала их раны. В то же время ее и других женщин собрали в одном углу и не подходили к ним.

«Женщины и девочки снова понесут на себе основную тяжесть этого бедствия», – заявила специальный представитель ООН по делам женщин в Афганистане Сьюзан Фергюсон.

Афганистан также столкнулся с острой нехваткой медицинских работников. В 2024 г. «Талибан» ввел запрет на получение женщинами медицинского образования. После землетрясения нехватка женщин-врачей и спасателей стала очевидной, отмечает газета.

Источник: vedomosti.ru

