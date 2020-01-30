1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Женеве завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении

Сегодня в 19:10 ~ 1 минута на чтение 125
В Женеве завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении

28-30 января этого года в Женеве состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в рамках Женевской встречи между сторонами были проведены наиболее интенсивные дискуссии за последние годы. Стороны всесторонне обсудили представленную сопредседателями повестку.

В том числе, в первую очередь были обсуждены выдвинутые в 2019 году предложения и достигнутые соглашения, в частности гуманитарные обмены с целью подготовки населения обеих стран к миру, затем, разрешение конфликта в соответствии с принципами и элементами, составляющими основу урегулирования, в частности принципами и пунктами Хельсинкского заключительного акта, и наконец, вопрос интенсификации процесса урегулирования конфликта. В этой связи, министры согласились вновь встретиться заново.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

1news.az

125

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены