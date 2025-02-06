На следующем заседании по делу Варданяна продолжится оглашение обвинительного акта – ОБНОВЛЕНО
В ходе судебного разбирательства по обвинению Рубена Варданяна в нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях его адвокат Авраам Берман ходатайствовал о предоставлении условий для конфиденциальной встречи с подзащитным.
Как сообщает Report, суд удовлетворил ходатайство и обеспечил возможность встречи.
В связи с этим в заседании был объявлен перерыв.
После перерыва судебное разбирательство возобновилось.
Выслушав стороны, председательствующий судья объявил о начале судебного следствия. Прокурор, представляющий государственное обвинение, начал зачитывать заключительную часть обвинительного акта.
Согласно обвинению, Рубен Варданян вступил в преступное сообщество, созданное для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, руководил им и действовал в соответствии с его целями.
Прокурор также указал, что данное преступное сообщество, созданное при содействии и под руководством Роберта Кочаряна, Сержа Саркисяна, Самвела Бабаяна, Виталия Баласаняна, Зория Балаяна, Сейрана Оганяна, Монте Мелконяна и других лиц, вело систематическую и широкомасштабную агрессивную войну против Азербайджанской Республики. Оно функционировало при поддержке Армении и вооруженных сил этой страны, используя централизованное управление и строгий контроль.
Учитывая объем обвинительного акта, его оглашение будет продолжено на следующем судебном заседании, назначенном на 10 февраля.
11:16
В Бакинском судебном комплексе проходит 3-е заседание по уголовному делу Рубена Варданяна, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям УК Азербайджанской Республики.
Процесс проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.
В настоящее время Рубену Варданяну повторно разъясняются его права. Он обеспечен переводчиком и адвокатом.
Во второй половине дня состоится 4-е заседание над 15-ю сепаратистами во главе с Араиком Арутюняном.