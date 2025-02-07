В Кремле назвали недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку

Кремль считает закрытие «Русского дома» в Баку недоразумением и надеется урегулировать ситуацию. Так происходящее прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы сожалеем в этой связи. Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать», - отметил он.

Отметим, что Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности «Русского дома» в Баку 3 февраля.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД АР Айхана Гаджизаде.

По его словам, учитывая решение о закрытии «Русского дома», Баку ждет от Москвы принятия соответствующих мер.

Представитель ведомства отметил, что деятельность таких организаций, как USAID или «Русский дом», на территории Азербайджана регулируется в соответствии с национальным законодательством, принципом взаимности между странами и требованиями достигнутых соглашений.

«После информирования российской стороны о том, что Российский информационно-культурный центр – «Русский дом», являющийся представительством «Россотрудничества» в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и что организация серьезно нарушила законодательство Азербайджана, 3 февраля 2025 года российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности «Русского дома», - говорится в заявлении.