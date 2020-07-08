Выясняется точная причина отвратительного запаха в Баку – ФОТО

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Министерство экологии и природных продолжает выяснять причины отвратительного запаха, который несколько дней назад ощущался в различных районах Баку.

Как сообщил 1news.az начальник Государственной службы экологической безопасности министерства Хикмет Ализаде, по предварительным данным, источником запаха является озеро Беюкшор.

«Из озера и атмосферы взяты пробы, проводятся биологические и химические анализы.

Результаты анализов проб показали, что содержание ионов хлорида в них в 15,5 раза превышает норму, ионов аммония – в 5,3 раза, а ионов сульфата – в 2,5 раза. В целом ионов в 11,6 раз больше нормы.

В озеро до сих пор без очистки сбрасываются сточные воды из близлежащих населенных пунктов и промышленных предприятий из-за отсутствия централизованной канализационной системы. Кроме того, по предварительным данным, после пожара на лакокрасочной фабрике Sobsan продукты горения попали в озеро Беюкшор. Мы изучаем этот вопрос совместно с ОАО «Азерсу». Окончательное заключение будет обнародовано после получения результатов химико-биологического анализа», - отметил начальник Госслужбы и подчеркнул, что затем начнется решение вопросов по очистке озера и установлению меры ответственности различных лиц за его загрязнение.

Тимур Рзаев

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