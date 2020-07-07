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В чем причина распространения в Баку неприятного запаха – ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня в 15:23 ~ 1 минута на чтение 3149
В чем причина распространения в Баку неприятного запаха – ОФИЦИАЛЬНО

Министерство экологии и природных ресурсов тщательно изучило информацию о распространении отвратительного запаха в Наримановском, Насиминском и Бинагадинском районах Баку.

Как сообщил 1news.az заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов АР, специалисты министерства провели мониторинг местности и взяли различные пробы.

«Результаты анализов проб показали, что содержание ионов хлорида в них в 15,5 раз превышает норму, ионов аммония – в 5,3 раза, а ионов сульфата – в 2,5 раза. В целом ионов в 11,6 раз больше нормы. По предварительным данным, после пожара на лакокрасочной фабрике Sobsan продукты горения попали в озеро Беюкшор.

Из-за наблюдаемой в последние дни высокой температуры и преобладания безветренной погоды запах стал более резким», - подчеркнул специалист.

Тимур Рзаев

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