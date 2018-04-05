За место депутата от оккупированного Ханкенди будут бороться 9 кандидатов - СПИСОК

Свою кандидатуру для участия во внеочередных парламентских выборах от Ханкендинского избирательного округа №122 выдвинули 9 кандидатов.

Несмотря на невозможность проведения агитационной кампании в Ханкенди ввиду продолжения армянской оккупации, выдвижение такого количества кандидатов свидетельствует о прозрачности и демократичности избирательного процесса, а также о сильной конкуренции между самими кандидатами.

Как ранее сообщал 1news.az, cреди кандидатов от этого округа числится и руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Турал Гянджалиев.

Ранее председатель общины заявил, что в рамках внеочередных парламентских выборов, наряду с другими кандидатами от этого округа, проводит предвыборную агиткампанию на равных и справедливых условиях в соответствии с требованиями законодательства.

Список всех кандидатов в депутаты был размещен в микроблоге азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в «Твиттер».

«Демократичные, плюралистичные и конкурентные парламентские выборы 2020 года. Вам решать, за кого голосовать», - говорится в сообщении общины.

При этом следует отметить, что самому молодому кандидату от этого округа – 22 года, а самому старшему – 65, два кандидата в депутаты – женщины.

Представляем информацию и о других 8 кандидатах от Ханкендинского избирательного округа №122:

Шамхал Адыгезалов - корреспондент карабахского телеканала ХAZAR (1986 года рождения);

Айдын Алиев - безработный (1955 года рождения);

Эльман Гасанлы - безработный (1998 года рождения);

Эльбрус Гашимов - Государственная морская академия Азербайджана (1959 года рождения);

Жале Мамедова - менеджер по продажам CASPİAN EVENT ORGANİSERS (1983 года рождения);

Шафаг Гулиева - руководитель общего отдела партии Гражданской солидарности (1966 года рождения);

Сабухи Самедов - помощник депутата Милли Меджлиса (1983 года рождения);

Эльхан Ханализаде - сценарист общественного объединения «Журналисты в экстремальных условиях» (1980 года рождения).

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А.