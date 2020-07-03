Заповедник «Хыналыг» стал предварительным кандидатом на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Государственный историко-архитектурный и этнографический заповедник Хыналыг при Государственном агентстве туризма внесен в предварительный список кандидатов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сообщении Государственного агентства по туризму отмечается, что с целью включения заповедника в предварительный список кандидатов Центр управления заповедниками Государственного агентства по туризму представил соответствующие документы в Комитет Всемирного наследия.

В документе, представленном в организацию при посредничестве Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО и постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, отражена оценка заповедника «Хыналыг» по критериям, выдвинутым Комитетом Всемирного наследия, а также обоснование включения заповедника в список Всемирного наследия.

Центр управления заповедниками также планирует через год начать процесс номинации заповедника на звание кандидата в список Всемирного наследия.

Феликс Вишневецкий