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Совет прессы призвал турецкие медиа не распространять предвзятую информацию об Азербайджане

Редакция 1news18:02 - Сегодня
Совет прессы призвал турецкие медиа не распространять предвзятую информацию об Азербайджане

Совет прессы Азербайджана с серьезной обеспокоенностью отслеживает предвзятую информацию, искаженные материалы и кампании, направленные на манипулирование общественным мнением, распространяемые против нашей страны в ряде медиаресурсов и на платформах социальных сетей Турции.

Oб этом говорится в заявлении, распространенном Советом печати.

Совет отмечает, что представление отдельных событий, происходящих в последнее время в Азербайджане, вне контекста, целенаправленная политизация дискуссий, связанных с внутренними вопросами нашей страны, и распространение неподтвержденных утверждений в качестве фактов абсолютно противоречат фундаментальным принципам профессиональной журналистики.

Совет прессы Азербайджана особо подчеркивает, что высшей задачей журналистики является не стравливание обществ друг с другом, а выявление истины, доведение до общественности точной информации и вклад во взаимное понимание. Однако с сожалением следует отметить, что в последние дни в некоторых медиаорганах Турции наблюдается полная противоположность этому. Так, решение о применении единой школьной формы в общеобразовательных учреждениях нашей страны искажается путем вырывания из контекста, распространяются абсолютно неосновательные утверждения о том, что в Азербайджане якобы применяется «запрет на хиджаб» и ущемляются исламские ценности. Кроме того, этот вопрос, связанный исключительно с внутренними правилами образования, искусственно переводится в плоскость религиозно-идeологического противостояния, тем самым предпринимается попытка сформировать негативный имидж о нашей стране.

Искажение вопросов, связанных со свободой вероисповедания, политикой в сфере образования и общественно-культурной жизнью нашего общества, использование старых или фальшивых фото- и видеоматериалов, не имеющих отношения к теме, а также представление радикальных мнений отдельных маргинальных лиц как позиции турецкого общества в целом преследуют цель ввести в заблуждение общественное мнение. Такой подход не соответствует ни принципам объективной журналистики, ни духу существующих стратегических отношений между двумя братскими странами.

Другим вызывающим беспокойство моментом является то, что эта очернительная кампания не ограничивается сегментом социальных сетей, а ведется и некоторыми традиционными медиаорганами Турции. В этих материалах открыто переступаются границы критики и свободы слова, на аккаунтах в социальных сетях предоставляется трибуна для опасных призывов, направленных на насильственное изменение конституционного строя в Азербайджанской Республике и незаконный захват власти.

Отношения между Азербайджаном и Турцией опираются на общую историю, язык, культуру, духовные ценности и несокрушимое взаимное доверие. Принцип «Одна нация, два государства» выражает равноправное сотрудничество и братство наших стран как независимых государств. Этот священный принцип не может использоваться в качестве инструмента оправдания для вмешательства во внутреннюю и внешнюю политику какой-либо страны, вовлечения общества в идеологическое противостояние или выдвижения необоснованных обвинений.

Совет прессы призывает медиаструктуры, журналистские организации, редакции Турции и лиц, влияющих на общественное мнение на цифровых платформах, проверять информацию об Азербайджане на основе надежных источников перед ее публикацией. Совет призывает не допускать искажения фактов, распространения фальшивых и вырванных из контекста кадров, воздерживаться от оскорблений, клеветы и риторики ненависти в адрес государства и народа Азербайджана, оперативно исправлять и опровергать выявленную ложную информацию, а также демонстрировать принципиальную позицию против любых манипулятивных кампаний, способных нанести ущерб отношениям между двумя странами.

Совет прессы Азербайджана заявляет, что и впредь будет демонстрировать свою принципиальную позицию против искажения истины, распространения дезинформации и использования возможностей медиа в целях подрыва доверия между нашими странами.

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